Гол Вагнера Лав принес "Бешикташу" победу над "Османлыспором"

"Бешикташ" вырвал победу у "Османлыспора" в матче 33-го тура чемпионата Турции - 3:2. Победный мяч провел бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. Еще один экс-игрок армейцев Джанер Эркин пропускал игру из-за травмы колена. Ворота "Осмнлыспора" защищал экс-голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас.

"Трабзонспор" взял верх над "Бурсаспором". Счет на 7-й минуте открыл экс-форвард "Локомотива" Даме Ндой. Также в составе победителей 90 минут отыграл другой бывший игрок железнодорожников Ян Дюрица.

Еще в одной игре "Сивасспор" сыграл дома вничью с "Аланьяспором". За хозяев 90 минут отыграл экс-хавбек "Локо" Дельвин Ндинга. В составе гостей на замену вышел бывший игрок "Краснодара" и "Динамо" Вандерсон.

"Бешикташ" сохранил теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов. Чемпионом страны де-факто стал "Галатасарай". По очкам его еше могут догнать "Фенербахче" и "Истанбул ББ", но оба клуба существенно уступают по разности голов.

Чемпионат Турции

Суперлига

33-й тур

"Бурсаспор" - "Трабзонспор" - 1:3 (1:3)

Голы: Ндой, 7 (0:1). Языджы, 20 (0:2). Шахан, 39 (0:3). Соу, 43 (1:3).

"Османлыспор" - "Бешикташ" - 2:3 (1:0)

Голы: Гюрлер, 6 (1:0). Караер, 47 - в свои ворота (1:1). Пектемек, 50 (1:2). Гюрлер, 56 (2:2). Вагнер Лав, 80 (2:3).

"Сивасспор" - "Аланьяспор" - 2:2 (1:1)

Голы: Бойе, 12 (1:0). Акбада, 23 (1:1). Коне, 56 - с пенальти (2:1). Соуза Силва, 86 (2:2).