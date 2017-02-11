Гол Вагнера Лав помог "Аланьяспору" разгромить "Генчербирлиги"

В матче 20-го тура чемпионата Турции "Аланьяспор" дома обыграл "Генчлербирлиги" – 3:0. Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав отметился голом и результативной передачей. Теперь на счету 32-летнего бразильца восемь забитых мячей в нынешнем сезоне. Его команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

В другом поединке "Османлыспор" уступил на своем поле "Трабзонспору" (0:1). Отметим, что в старте гостей вышли экс-игроки "Локомотива" Ян Дюрица и Даме Ндой. "Трабзон" поднялся на шестую строчку.

Чемпионат Турции

20-й тур

"Аланьяспор" – "Генчлерберлиги" – 3:0 (2:0)

"Османлыспор" – "Трабзонспор" – 0:1 (0:1)