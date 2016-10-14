Гол Осипова принес "Лахти" ничью с СИК

В матче 31-го тура чемпионата Финляндии "Лахти" на выезде сыграл вничью с СИК – 2:2. Один из голов в составе гостей записал на свой счет арендованный у "Зенита" полузащитник Павел Осипов. Ворота "Лахти" в этой встрече защищал еще один арендованный у сине-бело-голубых футболист Александр Васютин.
Их команда осталась на восьмом месте в турнирной таблице. СИК опустился на третью строчку.
Чемпионат Финляндии
31-й тур
СИК – "Лахти" – 2:2 (0:1)
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http://football.sport-express.ru/foreign/finland/highest/2016/