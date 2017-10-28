Гол Негредо принес "Бешикташу" победу "Аланяьспором" Вагнера Лав

"Бешикташ" на выезде переиграл "Аланьяспор" в матче 10-го тура чемпионата Турции. Автором победного гола стал испанец Альваро Негредо. В составе хозяев всю встречу отыграл экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.
Победа позволила стамбульскому клубу подняться на третье место в турнирной таблице.
Чемпионат Турции
Суперлига
10-й тур
"Аланьяспор" - "Бешикташ" - 1:2 (1:1)
Голы: Тосун, 8 (0:1). Соуза Силва, 26 (1:1). Негредо, 88 (1:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/