Гол Негредо принес "Бешикташу" победу "Аланяьспором" Вагнера Лав

"Бешикташ" на выезде переиграл "Аланьяспор" в матче 10-го тура чемпионата Турции. Автором победного гола стал испанец Альваро Негредо. В составе хозяев всю встречу отыграл экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.

Победа позволила стамбульскому клубу подняться на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Турции

Суперлига

10-й тур

"Аланьяспор" - "Бешикташ" - 1:2 (1:1)

Голы: Тосун, 8 (0:1). Соуза Силва, 26 (1:1). Негредо, 88 (1:2).