Гол Максимова помог сопернику "Зенита" "Вардару" одержать разгромную победу

"Вардар" разгромил "Скопье" в матче 14-го тура чемпионата Македонии - 3:0. Второй гол в поединке провел россиянин Максим Максимов. "Вардар" занимает второе место в турнирной таблице.

"Вардар" - соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. В первом матче питерцы победили 5:0, второй поединок состоится 23 ноября.

Чемпионат Македонии

Высшая лига

14-й тур

"Вардар" - "Скопье" - 3:0 (1:0)

Голы: Фелипе, 44 (1:0). МАКСИМОВ, 66 (2:0). Джигаури, 86 (3:0).