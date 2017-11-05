Гол Максимова помог сопернику "Зенита" "Вардару" одержать разгромную победу

"Вардар" разгромил "Скопье" в матче 14-го тура чемпионата Македонии - 3:0. Второй гол в поединке провел россиянин Максим Максимов. "Вардар" занимает второе место в турнирной таблице.
"Вардар" - соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. В первом матче питерцы победили 5:0, второй поединок состоится 23 ноября.
Чемпионат Македонии
Высшая лига
14-й тур
"Вардар" - "Скопье" - 3:0 (1:0)
Голы: Фелипе, 44 (1:0). МАКСИМОВ, 66 (2:0). Джигаури, 86 (3:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/makedoniya/highest/2017-2018/