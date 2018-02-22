Гол Луана, отказавшего "Спартаку", принес "Гремиу" победу в Суперкубке Южной Америки

Действующий победитель Кубка Либертадорес "Гремиу" обыграл обладателя Южноамериканского кубка "Индепендьенте" в матче Суперкубка Южной Америки. Первая встреча завершилась вничью 1:1, а в ответной встрече бразильская команда выиграла в серии пенальти. "Гремиу" второй раз в истории выиграл этот трофей.
Напомним, за "Гремиу" играет нападающий Луан, который прошлым летом отказался от перехода в "Спартак". Он стал автором победного одиннадцатиметрового.
Суперкубок Южной Америки
Ответный матч
"Гремиу" (Бразилия) - "Индепендьенте" (Аргентина) - 0:0 д.в.
Серия пенальти - 5:4.
Первый матч - 1:1.
Fim de jogo: #Grêmio (5)0x0(4) @independiente– Grêmio FBPA (@Gremio) 22 февраля 2018 г.
O TRICOLOR É O CAMPEÃO DA #Recopa2018!
🏆⚽🇪🇪🇦🇷#Recopa2018 #VamosTricolor #DiaDeGrêmio pic.twitter.com/2dRNb5tX9x
ЗЮК~
Гол Луана,которого помойная газетёнка отправляла в Спартак...
10:08
баламошка
А если бы перешёл в Спартак, то выиграл бы клубный чемпионат мира. Баклан этот лиан, короче.
08:18
Serenky25
А Неймар это кто? А это друг Маши который посоветовал ей не давать Феде вчера на сеновале.
08:02
Serenky25
А кто такая Маша? А эта которая Феде не дала вчера на сеновале. Аааа...
07:59