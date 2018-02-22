Гол Луана, отказавшего "Спартаку", принес "Гремиу" победу в Суперкубке Южной Америки

Действующий победитель Кубка Либертадорес "Гремиу" обыграл обладателя Южноамериканского кубка "Индепендьенте" в матче Суперкубка Южной Америки. Первая встреча завершилась вничью 1:1, а в ответной встрече бразильская команда выиграла в серии пенальти. "Гремиу" второй раз в истории выиграл этот трофей.

Напомним, за "Гремиу" играет нападающий Луан, который прошлым летом отказался от перехода в "Спартак". Он стал автором победного одиннадцатиметрового.

Суперкубок Южной Америки

Ответный матч

"Гремиу" (Бразилия) - "Индепендьенте" (Аргентина) - 0:0 д.в.

Серия пенальти - 5:4.

Первый матч - 1:1.