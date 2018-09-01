Гол Лавесси принес "Хэбэю" ничью в матче "Шанхай Шанган" Халка

"Хэбэй Чайна Форчун" сыграл вничью с "Шанхай Шанган" в матче 21-го тура чемпионата Китая - 1:1. В составе "Хэбэя" гол забил экс-форвард сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси. За "Шанган" 90 минут отыграл бывший нападающий "Зенита" Халк, а экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов был заменен в добавленное время.
"Шанхай Шанган" упустил шанс догнать лидера "Бэйцзин Гоань", но остался первым по потерянным очкам.
Из других встреч дня стоит отметить победу "Далянь Ифан" под руководством Бернда Шустера над "Шаньдун Лунэн", цвета которого защищает экс-форвард "Анжи" Диегу Тарделли. Команды забили 7 голов на двоих.
Чемпионат Китая
Суперлига
21-й тур
"Гуанчжоу Фули" - "Тяньцзинь Тэда" - 2:0 (1:0)
Голы: Зехави, 27 (1:0). Ренатинью, 76 (2:0).
"Далянь Ифан" - "Шаньдун Лунэн" - 4:3 (2:0)
Голы: Гайтан, 33 (1:0). Чжоу Тин, 36 (2:0). Ву Синхань, 57 (2:1). Карраско, 62 - с пенальти (3:1). Чжан Чи, 70 (3:1). Пелле, 78 (3:3). Чжинь Цян, 86 (4:3).
"Хэбэй Чайна Форчун" - "Шанхай Шанган" - 1:1 (1:1)
Голы: Ву Лэй, 37 (0:1). Лавесси, 45 (1:1).