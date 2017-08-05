Гол Лавесси помог "Хэбэю" разгромить "Яньбань"

"Хэбэй" на своем поле одержал разгромную победу над "Яньбанем" в матче 20-го тура чемпионата Китая. Автором одного из голов стал 32-летний аргентинский нападающий Эсекиэль Лавесси.

В матче между "Цзянсу Сайнти" и "Хэнань Цзанье", завершившемся ничьей, забитыми мячами отметились нападающие Бенжамен Муканджо и Кристиан Бассогог, которыми ранее интересовались российские клубы.

Гол итальянского форварда Грациано Пелле помог "Шаньдун Лунэн" на выезде сыграть вничью с "Бэйцзин Гоань", за который голом отметился экс-нападающий "Челси" Демба Ба.

Чемпионат Китая

20-й тур

"Шанхай Шэньхуа" – "Чанчунь Ятай" – 1:1 (0:1)

Голы: Тан, 12 (0:1). Ки-Хо, 90+3 (1:1).

"Цзянсу Сайнти" – "Хэнань Цзянье" – 2:2 (1:1)

Голы: Муканджо, 40 (1:0). Цзинхан, 43 (1:1). Бассогог, 48 (1:2). Алекс Тейшейра, 55 (2:2).

"Хэбэй" – "Яньбань" – 3:0 (1:0)

Голы: Алоизио, 19 – с пенальти (1:0). Лавесси, 88 (2:0). Алоизио, 90 (3:0).

"Гуйчжоу Чжичэн" – "Чунцин Лифан" – 1:0 (1:0)

Гол: Кастро, 38.

"Гуанчжоу Эвергранд" – "Тяньцзинь Тэда" – 3:0 (0:0)

Голы: Лин, 81 (1:0). Гулар, 90 (2:0). Вэньчжао, 90+4 (3:0).

"Бэйцзин Гоань" – "Шаньдун Лунэн" – 2:2 (2:2)

Голы: Пелле, 14 (0:1). Ба, 25 (1:1). Ли Лей, 31 (2:1). Сиссе, 45+3 (2:2).