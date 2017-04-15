Гол Кенуайна Джонса не спас "Атланту" от поражения в игре с "Монреалем"

В матче регулярного чемпионата MLS "Монреаль" на своем поле одолел "Атланту" – 2:1. У гостей единственный гол забил экс-форвард "Сандерленда" и "Стоук Сити" Кенуайн Джонс. Победу "Импакт" принес мяч Энтони Джексона-Хэмела на третьей добавленной минуте.

Канадская команда выиграла первый матч в нынешнем сезоне. "Монреаль" занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. "Атланта" расположилась на четвертой строчке.

MLS

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Атланта" – 2:1 (1:1)

Голы: Джонс, 40 (0:1). Пьятти, 45+5 (1:1). Джексон-Хэмел, 90+3 (2:1).