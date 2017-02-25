Гол и голевая передача Вагнера Лав помогли "Аланьяспору" одержать победу

"Аланьяспор" на своем поле переиграл "Аданаспор" в матче 22-го тура чемпионата Турции. Форвард хозяев Вагнер Лав, выступавший ранее в России за ЦСКА, отметился голом с пенальти и голевой передачей на Эмре Акбаду в концовке встречи.

Чемпионат Турции

22-й тур

"Аланьяспор" - "Аданаспор" - 4:1 (2:0)

Голы: Вагнер Лав, 13 - с пенальти (1:0). Омеруо, 37 (2:0). Гейе, 71 - с пенальти (2:1). Фернандес, 74 (3:1). Акбада, 90+4 (4:1).