Гол и голевая передача Халка помогли "Шанхаю" выиграть у "Сеула"

"Шанхай Шанган" переиграл "Сеул" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов АФК. Автором одного из голов стал экс-нападающий "Зенита" Халк, на счету которого также результативная передача в этой встрече.

Китайская команда с 12 очками идет на втором месте в своей группе и уже гарантировала себе выход в следующий раунд турнира.

Лига чемпионов АФК

Группа F

5-й тур

"Шанхай Шанган" (Китай) - "Сеул" (Корея) - 4:2 (3:1)

Голы: Мауринью, 10 (0:1). Халк, 25 (1:1). Чжан Вэй, 30 (2:1). У Лэй, 43 (3:1). Пак Чу-Ен, 70 (3:2). Оскар, 74 (4:2).