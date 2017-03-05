Гол и 2 голевые передачи Тевеса помогли "Шанхай Шэньхуа" стартовать с разгромной победы в чемпионате Китая

"Шанхай Шэньхуа" на своем поле разгромил "Цзянсу Сунин" в матче 1-го тура чемпионата Китая. Именитый нападающий хозяев Карлос Тевес реализовал пенальти и сделал 2 голевые передачи.

В других встречах дубль Паулинью принес "Гуанчжоу Эвергранд" победу над "Бэйцзин Гоань", а "Хэнань Цзянье" и "Хэбэй" обошлись без голов.

Чемпионат Китая

Суперлига

1-й тур

"Шанхай Шэньхуа" - "Цзянсу Сунин" - 4:0 (2:0)

Голы: Морено, 17 (1:0). Тевес, 36 - с пенальти (2:0). Цзяньцин, 79 (3:0). Морено, 86 (4:0).

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Бэйцзин Гоань" - 2:1 (1:1)

Голы: Паулинью, 19 (1:0). Йылмаз, 38 - с пенальти (1:1). Паулинью, 87 (2:1).

Удаления: Чжао (Б), 66. Чжи (Г), 81.

"Хэнань Цзянье" - "Хэбэй Чайна Форчун" - 0:0