Гол Халка помог "Шанхаю" переиграть "Шаньдун"

"Шанхай Шанган" на своем поле переиграл "Шаньдун Лунэн" в матче 28-го тура чемпионата Китая. Автором одного из голов шанхайской команды стал экс-форвард "Зенита" Халк, отыгравший во встрече 78 минут. Для 30-летнего бразильца этот мяч стал 4-м в 6 играх за китайскую команду.

Также стоит отметить, что единственный гол у гостей забил Паписс Сиссе, выступавший ранее за "Ньюкасл".

Чемпионат Китая

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28-й тур

"Шанхай Шанган" - "Шаньдун Лунэн" - 4:1 (2:0)

Голы: Элкесон, 29 (1:0). Элкесон, 42 (2:0). Халк, 48 (3:0). Сиссе, 57 (3:1). Ли Хауэн, 89 (4:1).