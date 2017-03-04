Гол Халка помог "Шанхай Шанган" разгромить "Чанчунь"

В матче 1-го тура чемпионата Китая "Шанхай Шанган" на своем поле нанес крупное поражение "Чанчунь Ятай" – 5:1. Хет-трик оформил Элкесон, голом и результативной передачей отметился экс-форвард "Зенита" Халк. Новичок хозяев Одил Ахмедов, купленный зимой у "Краснодара", не попал в заявку команды.

Экс-полузащитник "Челси" Оскар вышел в стартовом составе "Шанхая" и также записал на свой счет результативную передачу. Его команда с первого же тура возглавила таблицу суперлиги.

Чемпионат Китая

Суперлига

1-й тур

"Шанхай Шанган" – "Чанчунь Ятай" – 5:1 (2:1)

Голы: Фань, 26 (0:1). Халк, 34 (1:1) – с пенальти. Элкесон, 43 (2:1). Элкесон, 51 (3:1). Элкесон, 59 (4:1). Ву Ли, 90+1 (5:1).