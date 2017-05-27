Гол Халка помог "Шанхай Шанган" разгромить "Бэйцзин Гоань", клуб Витселя победил в дерби

В матче 11-го тура китайской суперлиги "Шанхай Шанган" на своем поле разгромил "Бэйцзин Гоань" – 5:1. Голом и результативной передачей отметился экс-форвард "Зенита" Халк. Бывший игрок "Челси" Оскар записал на свой счет три результативные передачи. Полузащитник Одил Ахмедов, игравший за "Краснодар", провел на поле все 90 минут в составе шанхайцев.

У гостей единственный гол забил нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз. Его команда занимает седьмое место в таблице. "Шанхай Шанган" идет вторым, отставая от лидирующего "Гуанчжоу Эвергранд" на два очка.

В другом поединке "Хэбэй" дома одолел "Чанчун Ятай" (2:1). Один из голов у хозяев на счету экс-форварда "Наполи" и "ПСЖ" Эсекиэля Лавесси. Его команда поднялась на третье место в таблице. "Чанчун" занимает 14-ю строчку.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" разгромил в дерби "Тяньцзинь Теда" – 3:0. Один из голов на счету Алешандре Пату, известного по выступлениям за "Милан" и "Вильярреал". Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель провел на поле всю игру в составе хозяев. Его команда расположилась на шестом месте в таблице. "Тяньцзинь Теда" идет 11-м.

Чемпионат Китая

Суперлига

11-й тур

"Хэбэй" – "Чанчун Ятай" – 2:1 (1:0)

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" – "Тяньцзинь Теда" – 3:0 (1:0)

"Шанхай Шанган" – "Бэйцзин Гоань" – 5:1 (1:0)