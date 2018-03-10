Гол Халка помог "Шанхай Шанган" победить в дерби

"Шанхай Шанган" победил "Шанхай Шэньхуа" в матче 2-го тура чемпионата Китая. Счет открыл бывший форвард "Зенита" Халк. Полную игру за "Шанган" провел экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов, который во втором тайме получил желтую карточку.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" проиграл дома "Бэйцзин Рэньхэ". В составе хозяев полный матч провел бывший хавбек "Зенита" Аксель Витсель. Единственный мяч за них забил экс-форвард "Милана" и сборной Бразилии Пату.

"Шаньдун Лунэн" одолел "Чунцин Лифан". Первый гол забил экс-форвард "Анжи" Диегу Тарделли.

Чемпионат Китая

Суперлига

2-й тур

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" - "Бэйцзин Рэньхэ" - 1:2 (0:1)

Голы: Чу Цзиньчжао, 42 - в свои ворота (0:1). Цао Йонцзин, 48 (0:2). Пату, 90+3 (1:2).

"Гуанчжоу Фули" - "Далянь Ифан" - 2:0 (0:0)

Голы: Чэнь Чжичжао, 60 (1:0). Зехави, 65 (2:0).

"Шанхай Шэньхуа" - "Шанхай Шанган" - 0:2 (0:1)

Голы: Халк, 27 (0:1). Лу Вэнцзюнь, 53 (0:2).

"Шаньдун Лунэн" - "Чунцин Лифан" - 2:0 (1:0)

Голы: Тарделли, 13 (1:0). Пелле, 65 (2:0).