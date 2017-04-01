Гол Халка не спас "Шанхай Шанган" от поражения в матче с "Гуанчжоу Эвергранд"

В матче 3-го тура чемпионата Китая "Гуанчжоу Эвергранд" победил "Шанхай Шанган" со счетом 3:2. Один из мячей в составе гостей забил бывший нападающий "Зенита" Халк.
В другой встрече тура "Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который выступает экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель, обыграл "Хэнань Цзянье" со счетом 1:0.
Чемпионат Китая
Суперлига
3-й тур
"Гуанчжоу Эвергранд" – "Шанхай Шанган" – 3:2 (2:0)
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" – "Хэнань Цзянье" – 1:0 (1:0)
Goal!!!!!!!!!!!Hulk!!!!!!!!#ShanghaiSIPG 2-2 #GuangzhouEvergrande pic.twitter.com/UK0MDXmInw– Shanghai SIPG FC (@FcSipg) 1 апреля 2017 г.