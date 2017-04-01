Гол Халка не спас "Шанхай Шанган" от поражения в матче с "Гуанчжоу Эвергранд"

В матче 3-го тура чемпионата Китая "Гуанчжоу Эвергранд" победил "Шанхай Шанган" со счетом 3:2. Один из мячей в составе гостей забил бывший нападающий "Зенита" Халк.

В другой встрече тура "Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который выступает экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель, обыграл "Хэнань Цзянье" со счетом 1:0.

Чемпионат Китая

Суперлига

3-й тур

"Гуанчжоу Эвергранд" – "Шанхай Шанган" – 3:2 (2:0)

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" – "Хэнань Цзянье" – 1:0 (1:0)