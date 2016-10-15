Гол Халка не спас "Шанхай Шанган" от поражения

"Цзянсу Сунин" на своем поле обыграл "Шанхай Шанган" в матче 27-го тура чемпионата Китая. У гостей единственный гол забил экс-форвард "Зенита" Халк. Этот мяч стал для бразильца четвертым в сезоне.

Таким образом, беспроигрышная серия "Шанхая" из 6 встреч была прервана. Команда Халка идет на 4-м месте в турнирной таблице.

Чемпионат Китая

Суперлига

27-й тур

"Цзянсу Сунин" - "Шанхай Шанган" - 2:1 (0:0)

Голы: Алекс Тейшейра, 47 (1:0). У Си, 52 (2:0). Халк, 64 (2:1).

Незабитый пенальти: Мартинес (Ц), 72.