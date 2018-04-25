Гол Габигола принес "Сантосу" победу над "Эстудиантесом"

"Сантос" на своем поле переиграл "Эстудиантес" в матче Кубка Либертадорес (2:0). Автором победного гола стал нападающий Габриэл Барбоза, арендованный у "Интера".

В других встречах "Депортиво Лара" переиграл "Мильонариос" (2:1), а "Атлетико Насьональ" разгромил "Боливар" (4:1).

Кубок Либертадорес

Группа 2

"Атлетико Насьональ" (Колумбия) - "Боливар" (Боливия) - 4:1 (3:0)

Голы: Кастеллани, 13 (1:0). Эрнандес, 32 (2:0). Морено, 34 (3:0). Рикельме, 49 (3:1). Морено, 65 (4:1).

Группа 6

"Сантос" (Бразилия) - "Эстудиантес" (Аргентина) - 2:0 (1:0)

Голы: Габриэл Барбоза, 44 (1:0). Вериссимо, 50 (2:0).

Группа 7

"Депортиво Лара" (Венесуэла) - "Мильонариос" (Колумбия) - 2:1 (2:0)

Голы: Сьерра, 10 (1:0). Сьерра, 28 - с пенальти (2:0). Дель Валье, 70 - с пенальти (2:1).

Удаление: Эскобар (Э), 90+3.