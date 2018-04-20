Гол Федора помог клубу экс-тренера "Барселоны" выиграть первый Суперкубок Индии

"Бангалор" стал победителем первого в истории розыгрыша Суперкубка Индии. В финальном матче клуб разгромил "Ист Бенгал" – 4:1. Один из голов забил венесуэлец Николас Федор, игравший ранее в ряде испанских клубов, включая "Валенсию".
Также в составе "Бангалора" на поле появились испанцы Тони (экс-"Сельта") и Хуанан, проведший один сезон в бундеслиге в составе дюссельдорфской "Фортуны".
Возглавляет "Бангалор" 55-летний Альберт Рока. Ранее он работал ассистентом у Франка Райкарда в "Барселоне", "Галатасарае" и сборной Саудовской Аравии, а с 2014 по 2015 год возглавлял сборную Сальвадора.
Суперкубок Индии пришел на смену Кубку федерации и, несмотря на название, является по сути Кубком страны. В первом розыгрыше Hero Super Cup приняли участие 20 команд.
Суперкубок Индии
Финал
"Ист Бенгал" – "Бангалор" – 4:1 (1:1)
Голы: Кромах, 29 (1:0). Бхеке, 40 (1:1). Четри, 69 – с пенальти (1:2). Федор, 71 (1:3). Четри, 90 (1:4).
Удаление: Маллик (И), 45+2.
ЗЮК:
*Океаном.
17:24 20 апреля
ЗЮК:
ГОЛ ЧЕЛОВЕКА С ФАМИЛИЕЙ СОЗВУЧНОЙ ИМЕНИ СМОЛОВА ПОМОГ КЛУБУ ЭКС-ТРЕНЕРА "БАРСЕЛОНЫ" ВЫИГРАТЬ ПЕРВЫЙ СУПЕРКУБОК СТРАНЫ,ОМЫВАЕМОЙ ОДНОИМЁННЫМ МОРЕМ.Так лучше,проще воспринимается головоломка.
17:19 20 апреля