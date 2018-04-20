Гол Федора помог клубу экс-тренера "Барселоны" выиграть первый Суперкубок Индии

"Бангалор" стал победителем первого в истории розыгрыша Суперкубка Индии. В финальном матче клуб разгромил "Ист Бенгал" – 4:1. Один из голов забил венесуэлец Николас Федор, игравший ранее в ряде испанских клубов, включая "Валенсию".

Также в составе "Бангалора" на поле появились испанцы Тони (экс-"Сельта") и Хуанан, проведший один сезон в бундеслиге в составе дюссельдорфской "Фортуны".

Возглавляет "Бангалор" 55-летний Альберт Рока. Ранее он работал ассистентом у Франка Райкарда​ в "Барселоне", "Галатасарае" и сборной Саудовской Аравии, а с 2014 по 2015 год возглавлял сборную Сальвадора.

Суперкубок Индии пришел на смену Кубку федерации и, несмотря на название, является по сути Кубком страны. В первом розыгрыше Hero Super Cup приняли участие 20 команд.

Суперкубок Индии

Финал

"Ист Бенгал" – "Бангалор" – 4:1 (1:1)

Голы: Кромах, 29 (1:0). Бхеке, 40 (1:1). Четри, 69 – с пенальти (1:2). Федор, 71 (1:3). Четри, 90 (1:4).

Удаление: Маллик (И), 45+2.