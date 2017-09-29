Гол экс-игрока "Рубина" вывел "Шанхай Шэньхуа" в финал Кубка Китая

"Шанхай Шэньхуа" вышел в финал Кубка Китая. В ответном полуфинальном поединке против представителя первого китайского дивизиона "Шанхай Шэньсинь" единственный мяч провел экс-форвард "Рубина" Обафеми Мартинс. Первый поединок также завершился победой "Шэньхуа" со счетом 1:0.

Второй финалист определится в матче "Гуанчжоу Эвергранд" и клуба Андре Виллаш-Боаша и Халка "Шанхай Шанган".

Кубок Китая

1/2 финала

Ответный матч

"Шанхай Шэньсинь" - "Шанхай Шэньхуа" - 0:1 (0:0)

Гол: Мартинс, 79.

Первый матч - 0:1