Гол экс-игрока "Рубина" вывел "Шанхай Шэньхуа" в финал Кубка Китая

"Шанхай Шэньхуа" вышел в финал Кубка Китая. В ответном полуфинальном поединке против представителя первого китайского дивизиона "Шанхай Шэньсинь" единственный мяч провел экс-форвард "Рубина" Обафеми Мартинс. Первый поединок также завершился победой "Шэньхуа" со счетом 1:0.
Второй финалист определится в матче "Гуанчжоу Эвергранд" и клуба Андре Виллаш-Боаша и Халка "Шанхай Шанган".
Кубок Китая
1/2 финала
Ответный матч
"Шанхай Шэньсинь" - "Шанхай Шэньхуа" - 0:1 (0:0)
Гол: Мартинс, 79.
Первый матч - 0:1