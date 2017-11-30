Гол экс-игрока "Локо" помог "Антальяспору" победить в Кубке Турции

"Антальяспор" разгромил "Орхангазиспор" в матче 1/16 финала Кубка Турции, один из голов забил бывший хавбек "Локомотива" Шарлес. Он заменил экс-игрока "Динамо" Вильяма Венкера. В составе гостей полный поединок также провел еще один экс-футболист "Локомотива" Майкон.

В еще одной встрече "Аланьяспор" с бывшим футболистом "Урала" Чисамбой Лунгу уступил "Гиресунспору".

"Трабзонспор" разгромил "Эрзурум" благодаря хет-трику Уго Родальеги. На замену в составе победителей вышел бывший защитник "Локомотива" Ян Дюрица, а вот Даме Ндой остался в запасе. Полный поединок провел экс-игрок "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан.

Кубок Турции

1/16 финала

Первый матч

"Орхангазиспор" - "Антальяспор" - 0:3 (0:0)

"Гиресунспор" - "Аланьяспор" - 4:2 (3:2)

"Кахраманмарашспор" - "Истанбул ББ" - 1:3 (1:2)

"Эрзурум" - "Трабзонспор" - 0:4 (0:2)

"Кайсериспор" - "Эюпспор" - 3:2 (1:0)