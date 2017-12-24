Гол экс-игрока "Крыльев" не помог "Гезтепе" обыграть "Галатасарай"

"Галатасарай" победил "Гезтепе" в матче 17-го тура чемпионата Турции - 3:1. Единственный мяч в составе проигравшей команды забил бывший нападающий "Крыльев Советов" Адис Яхович.

В другом матче "Истанбул ББ" обыграл "Касымпашу", на поле полный поединок провел бывший хавбек "Локомотива" Мануэл Да Кошта. Стамбульцы вышли на первое место в турнирной таблице.

Еще в одном поединке "Карабюкспор" и "Трабзонспор" сыграли вничью, в составе гостей 90 минут отыграл бывший защитник "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан. В запасе остался экс-защитник "Локомотива" Ян Дюрица, а еще один бывший футболист "Локо" - нападающий Даме Ндой - вышел на замену.

Чемпионат Турции

Суперлига

17-й тур

"Кайсериспор" - "Малатьяспор" - 0:1 (0:1)

Гол: Бутаиб, 45.

"Карабюкспор" - "Трабзонспор" - 1:1 (0:0)

Голы: Ятабаре, 74 (1:0). Йылмаз, 80 (1:1).

"Касымпаша" - "Истанбул ББ" - 1:2 (1:1)

Голы: Вишча, 3 (0:1). Сары, 43 (1:1). Моссоро, 70 (1:2).

"Галатасарай" - "Гезтепе" - 3:1 (1:1)

Голы: Яхович, 9 (0:1). Родригес, 19 (1:1). Озтекин, 53 (2:1). Майкон, 70 (3:1).