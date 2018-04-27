Гол экс-хавбека "Локомотива" Вагнера спас "Васку да Гама" от поражения

"Васку да Гама" на своем поле сыграл вничью с "Расингом" в матче Кубка Либертадорес (1:1). Гол на 81-й минуте в составе бразильской команды забил бывший полузащитник "Локомотива" Вагнер.
В других встречах "Пеньяроль" выиграл у "Либертада" (2:0), "Ривер Плейт" одолел "Эмелек" (2:1), "Крузейру" разгромил "Универсидад де Чили" (7:0), а "Хуниор" одолел "Альянсу" (1:0).
Кубок Либертадорес
Группа 3
"Пеньяроль" (Уругвай) - "Либертад" (Парагвай) - 2:0 (1:0)
Голы: Родригес, 44 - с пенальти (1:0). Паласиос, 90+1 (2:0).
Монтевидео. Стадион Campeon del Siglo.
Группа 4
"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Эмелек" (Эквадор) - 2:1 (0:0)
Голы: Пратто, 66 (1:0). Мартинес, 74 (2:0). Пресиадо, 90+2 (2:1).
Буэнос-Айрес. Стадион Antonio Vespucio Liberti (El Monumental).
Группа 5
"Васку да Гама" (Бразилия) - "Расинг" (Аргентина) - 1:1 (0:1)
Голы: Мартинес, 32 (0:1). Вагнер, 81 (1:1).
Удаление: Десабато (В), 58.
Рио-де-Жанейро. Стадион Estadio Vasco da Gama.
Gol, Wagner ⚽– Liberta Depre (@liberta__depre) 27 апреля 2018 г.
Vasco 1 x 1 Racing pic.twitter.com/346FQlsXih
"Крузейру" (Бразилия) - "Универсидад де Чили" (Чили) - 7:0 (3:0)
Голы: Тиагу Невес, 10 (1:0). Рафинья, 18 (2:0). Сасса, 44 - с пенальти (3:0). Де Арраскаэта, 54 (4:0). Сасса, 62 (5:0). Тиагу Невес, 75 (6:0). Собис, 81 (7:0).
Удаления: Вильчес (У), 45+1. Эчеверриа (У), 49.
Белу-Оризонти. Стадион Mineirao.
Группа 8
"Хуниор" (Колумбия) - "Альянса" (Перу) - 1:0 (0:0)
Гол: Руис, 61.
Нереализованный пенальти: Гутьеррес (Х), 82 (мимо).
Барранкилья. Стадион Roberto Melendez.