Гол экс-хавбека "Локомотива" Вагнера спас "Васку да Гама" от поражения

"Васку да Гама" на своем поле сыграл вничью с "Расингом" в матче Кубка Либертадорес (1:1). Гол на 81-й минуте в составе бразильской команды забил бывший полузащитник "Локомотива" Вагнер.

В других встречах "Пеньяроль" выиграл у "Либертада" (2:0), "Ривер Плейт" одолел "Эмелек" (2:1), "Крузейру" разгромил "Универсидад де Чили" (7:0), а "Хуниор" одолел "Альянсу" (1:0).

Кубок Либертадорес

Группа 3

"Пеньяроль" (Уругвай) - "Либертад" (Парагвай) - 2:0 (1:0)

Голы: Родригес, 44 - с пенальти (1:0). Паласиос, 90+1 (2:0).

Монтевидео. Стадион Campeon del Siglo.



Группа 4

"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Эмелек" (Эквадор) - 2:1 (0:0)

Голы: Пратто, 66 (1:0). Мартинес, 74 (2:0). Пресиадо, 90+2 (2:1).

Буэнос-Айрес. Стадион Antonio Vespucio Liberti (El Monumental).

Группа 5

"Васку да Гама" (Бразилия) - "Расинг" (Аргентина) - 1:1 (0:1)

Голы: Мартинес, 32 (0:1). Вагнер, 81 (1:1).

Удаление: Десабато (В), 58.

Рио-де-Жанейро. Стадион Estadio Vasco da Gama.

Gol, Wagner ⚽



Vasco 1 x 1 Racing pic.twitter.com/346FQlsXih – Liberta Depre (@liberta__depre) 27 апреля 2018 г.

"Крузейру" (Бразилия) - "Универсидад де Чили" (Чили) - 7:0 (3:0)

Голы: Тиагу Невес, 10 (1:0). Рафинья, 18 (2:0). Сасса, 44 - с пенальти (3:0). Де Арраскаэта, 54 (4:0). Сасса, 62 (5:0). Тиагу Невес, 75 (6:0). Собис, 81 (7:0).

Удаления: Вильчес (У), 45+1. Эчеверриа (У), 49.

Белу-Оризонти. Стадион Mineirao.

Группа 8

"Хуниор" (Колумбия) - "Альянса" (Перу) - 1:0 (0:0)

Гол: Руис, 61.

Нереализованный пенальти: Гутьеррес (Х), 82 (мимо).

Барранкилья. Стадион Roberto Melendez.