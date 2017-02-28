Гол экс-хавбека ЦСКА принес "Ульсану" победу в матче азиатской Лиги чемпионов

Корейский "Ульсан" разгромил австралийский "Брисбен Роар" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов АФК. Автором победного гола стал полузащитник Ким Ин Сон, выступавший в 2012 году за московский ЦСКА. Всего же в этом матче 27-летний кореец, отыграв 73 минуты, забил 2 мяча.

По итогам этой встречи "Ульсан" поднялся на второе место в своей группе, а "Брисбен Роар" замыкает четверку.

Лига чемпионов АФК

1-й раунд

Группа E

"Ульсан" (Корея) - "Брисбен Роар" (Австралия) - 6:0 (3:0)

Голы: Ким Ин Сон, 10 (1:0). Орсич, 13 (2:0). Орсич, 34 (3:0). Ковачеч, 55 (4:0). Ким Ин Сон, 68 (5:0). Ли Джон Хо, 90+3 (6:0).