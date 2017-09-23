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18:40 | Футбол — Зарубежные

Гол экс-форварда "Локо" Шкулетича принес "Генчлербирлиги" победу над "Истанбул ББ"


"Генчлербирлиги" победил "Истанбул ББ" в матче 6-го тура чемпионата Турции - 1:0. Единственный мяч провел бывший форвард "Локомотива" Петар Шкулетич. В составе победителей также полный поединок провел бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич. За стамбульцев 90 минут отыграл экс-игрок "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. 

Чемпионат Турции

Суперлига

6-й тур

"Генчлербирлиги" - "Истанбул ББ" - 1:0 (0:0)

Гол: Шкулетич, 90+1.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/

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