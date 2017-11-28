Гол экс-форварда киевского "Динамо" принес "Палмейрасу" победу в прощальном матче Зе Роберту

"Палмейрас" переиграл на своем поле "Ботафого" в матче 37-го тура чемпионата Бразилии. Автором победного гола стал экс-форвард киевского "Динамо" Дуду.

Стоит отметить, что этот матч стал последней игрой в карьере знаменитого полузащитника Зе Роберту. 43-летний бразилец объявил о завершении карьеры. Также после игры состоялась церемония чествования игрока.

На данный момент в турнирной таблице "Палмейрас" идет на 2-м месте в турнирной таблице, а "Ботафого" - на 8-м.

Чемпионат Бразилии

37-й тур

"Палмейрас" - "Ботафого" - 2:0 (0:0)

Голы: Дуду, 55 (1:0). Кено, 63 (2:0).