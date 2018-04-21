Гол экс-форварда "Анжи" помог "Шаньдун Лунэн" победить "Гуанчжоу Фули"

"Хэбэй" и "Бэйцзин Жэньхэ" сыграли вничью в матче 7-го тура китайской суперлиги. За хозяев 90 минут отыграли аргентинцы Хавьер Маскерано и Эсекиэль Лавесси.

"Шаньдун Лунэн" обыграл "Гуанчжоу Фули" - 4:2. Последний гол во встрече забил экс-форвард "Анжи" Диегу Тарделли.

Самым результативным матчем игрового дня стала встреча "Гуйчжоу Чжичэн" и "Чанчунь Ятай". В составе гостей покер оформил экс-форвард "Уотфорда" нигериец Одион Игало.

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7-й тур

"Хэбэй Илиньшаньчжуан" - "Бэйцзин Жэньхэ" - 0:0

"Гуанчжоу Фули" - "Шаньдун Лунэн" - 2:4 (1:0)

Голы: Сяо Чжи, 29 (1:0). Жил, 52 (1:1). Цзинь Цзиндао, 59 (1:2). Пелле, 70 (1:3). Сяо Чжи, 81 (2:3). Тарделли, 86 (2:4).

Незабитый пенальти: Зехави (Г), 37.

"Гуйчжоу Чжичэн" - "Чанчунь Ятай" - 2:5 (1:3)

Голы: Игало, 24 - с пенальти (0:1). Ду Вэй, 33 (1:1). Лон Тань, 35 (1:2). Игало, 38 (1:3). Фань Ван, 60 (2:3). Игало, 86 (2:4). Игало, 90+3 (2:5).