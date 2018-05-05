Гол Дрогба принес "Финикс Райзинг" победу над "Гэлакси". Видео

"Финикс Райзинг" на своем поле сыграл вничью со второй командой "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче регулярного чемпионата USL (4:3). Хозяева забили третий гол с передачи экс-форварда "Челси" Дидье Дрогба, который спустя 2 минуты реализовал пенальти и принес своей команде победу.

"Вы спрашиваете, почему Дидье Дрогба подает угловые, а не играет в штрафной площади? Мы отвечаем", - говорится в сообщении к видео третьего гола, опубликованном в Твиттере команды. Примечателен тот факт, что перед подачей углового ивуариец попил воды из бутылки, взятой у детей, наблюдавших за матчем от углового флага, а после гола в порыве радости вылил остатки жидкости на себя.

Кроме того, на сегодняшнем матче был установлен рекорд посещаемости для домашних матчей "Финикс Райзинг" - 7332 человека.