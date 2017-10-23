Гол Дрогба не спас "Финикс" от поражения в 1/8 финала USL

"Финикс Райзинг" потерпел поражение в первом же раунде плей-офф USL. Команда, за которую ныне выступает легендарный ивуарийский форвард Дидье Дрогба, проиграла "Своун Парк" по пенальти. Сам же 39-летний ивуариец вывел свой коллектив вперед на 99-й минуте, а в серии пенальти участия не принимал.

USL

1/8 финала

"Своун Парк" - "Финикс Райзинг" - 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1, 1:0) Серия пенальти - 4:2

Голы: Дрогба, 99 (0:1). Дидич, 109 (1:1).