Глеб может стать одноклубником Аршавина

Экс-полузащитник "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб провел переговоры с "Кайратом", сообщает МИА "Казинформ". Футболист уже получил тренировочную форму, но речи о контракте пока не идет. На подобных условиях "Кайрат" подписал россиянина Андрея Аршавина: некоторое время он только тренировался, а уже потом подписал соглашение.