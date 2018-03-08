Глеб может стать одноклубником Аршавина

Экс-полузащитник "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб провел переговоры с "Кайратом", сообщает МИА "Казинформ". Футболист уже получил тренировочную форму, но речи о контракте пока не идет. На подобных условиях "Кайрат" подписал россиянина Андрея Аршавина: некоторое время он только тренировался, а уже потом подписал соглашение.
Дополнительная информация
http://sport.inform.kz/ru/post/aleksandr-gleb-v-raspolozhenii-kayrata
bond1951
заканчивать надо вовремя а не грузить зарплатную ведомость клубов 100 пудов прав.................
19:19
Спринт
Зачем алма-атинцам второй супер-стар (ударение на второе). Команде "Кайрат" надо искать игроков, способных ускорить командную игру, именно в этом их превосходит "Астана". Если Аршавин подъезжает с Ярмарки, то Глеб уже приехал.
18:40