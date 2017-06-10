Главный тренер "Трабзонспора": "Вагнер Лав необходим нашей команде"

Главный тренер "Трабзонспора" Эрсун Янал заинтересован в нападающем "Аланьяспора" Вагнере Лаве. Турецкий клуб готов предложить 32-летнему бразильцу контракт с зарплатой три миллиона евро в год.

– Этот игрок нам поможет достойно выступить в юбилейный год – 50-ти летия создания клуба, – приводит Aksam слова Янала. – Он уже знает нашу лигу, показал себя во всей красе. Он нам необходим.

Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. 32-летний бразилец забил 23 гола в 28 матчах. Экс-форвард ЦСКА перешел в Аланьяспор" из "Монако" в начале сезона.