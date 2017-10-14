Главный тренер "Кайрата" похвалил соперников по финалу Кубка Казахстана

Главный тренер "Кайрата" Карлос Алос похвалил "Атырау", добравшегося до финала Кубка Казахстана. В финальном матче клуб Андрея Аршавина одержал победу со счетом 1:0, единственный мяч забил экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу​.

– Хочу поздравить своих игроков и команду "Атырау", они проделали большой путь до финала, – цитирует Алоса официальная группа "Кайрата" "Вконтакте". – По игре многого сказать не могу, контролировали мяч, играли первым номером. "Атырау" играл на контратаках, а после гола Гоу стали играть более широко. У нас были еще моменты для второго гола, но мы не смогли их реализовать.

– Выход Соколенко стал переломным моментом в матче?

– Можно и так сказать. Соколенко – сильный, молодой игрок, и мы выпустили его, что бы сделать упор на атаку.

– Не хватало быстроты в атаке, это из-за состояния газона?

– Хорошо играл "Атырау". Мы сегодня построили нашу игру по-другому, так как не было Куата, поэтому было принято решение насытить центр. Мы поставили Элека глубже, а под нападающими действовали Исламхан и Аршавин. "Атырау" же опустил центральных полузащитников и в такой манере играл вдалеке от наших ворот.

– Почему Исаэль играл ниже?

– У него была установка, поменяли ему позицию, чтобы создать численное преимущество в центре поля. Часто Исаэль оказывался свободным и отлично помогал команде. Он выполнил установку и провел сегодня плодотворную работу.