Главный тренер "Гэлакси": "Если Ибрагимовичу намеренно наступили на ногу, почему не был назначен пенальти?"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в матче регулярного чемпионата MLS с "Монреаль Импэкт" был удален за то, что ударил игрока соперников Майкла Петрассо.

Швед нанес удар сопернику после того, как тот наступил ему на ногу. В итоге форвард был удален с поля. Судья принял решение, посмотрев видеоповтор. Игрок "Монреаля" же получил желтую карточку.

Главный тренер "Гэлакси" Сиги Шмид не понимает решения арбитра.

– Я немного растерян. Если соперник наступил Златану на ногу, то не понимаю, почему судья не назначал пенальти. Если же арбитр считал, что игрок "Монреаля" наступил на ногу случайно, то за что ему желтая? Полная бессмыслица, – цитирует ESPN тренера. – Если Петрассо дали желтую, значит арбитр посчитал, что это было намеренно. Но тогда должен быть и пенальти.