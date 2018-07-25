Глава AFA: "Будущее Месси в сборной? Пока игрока надо оставить в покое"

Президент Федерации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа отметил, что вопрос о продолжении карьеры Лионеля Месси в национальной команде пока не решен.

- Мы не обсуждали выступление на чемпионате мира, - приводит слова Тапиа Infobae. - Но я думаю, что Месси хочет продолжать играть за сборную и дальше. Нужно пока оставить его в покое, начать строить новую команду, а там уже будет видно.

Он осознает, что Аргентина в нем нуждается. Месси взял на себя ответственность за результат, но мы все взвалили на его плечи. Нам иногда кажется, что он супергерой, а он простой человек.

На ЧМ-2018 аргентинцы дошла до 1/8 финала, где проиграли Франции (3:4) - будущему обладателю трофея.