Гильермо Очоа: " Я бы хотел вернуться в Испанию, чтобы играть в одном из лучших чемпионатов"

Вратарь сборной Мексики и "Стандарда" Гильермо Очоа заявил, что хочет вернуться в испанский чемпионат. Голкипер с 2014 по 16 год защищал цвета "Малаги", а затем отправился в аренду в "Гранаду".

- Я бы хотел вернуться в Испанию, чтобы играть в одном из лучших чемпионатов, - приводит Goal слова Очоа. - Надеюсь, мне это удастся в самое ближайшее время. Переход в "Наполи" сорвался, потому что президент клуба не захотел меня отпускать. Он не хотел вести переговоры или отвечать итальянской команде. Очень сложно, когда итоговое решение не в ваших руках.

33-летний вратарь выступает за бельгийский "Стандард" с 2017 года. Минувшим летом "Наполи" хотел арендовать Очоа, но в его нынешнем клубе настояли на полной продаже.