"Гезтепе" с Яховичем проиграл "Касымпаше"

"Касымпаша" обыграл "Гезтепе" в матче 10-го тура чемпионата Турции. В составе гостей 90 минут отыграл бывший нападающий "Крыльев Советов" Адис Яхович, которым, по информации турецких СМИ, интересуется ЦСКА.
"Гезтепе" упустил возможность временно подняться на второе место в турнирной таблице.
Чемпионат Турции
Суперлига
10-й тур
"Касымпаша" - "Гезтепе" - 3:1 (1:0)
Голы: Менса, 10 (1:0). Каштру, 47 (1:1). Мурильо, 53 (2:1). С. Попов, 79 (3:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/