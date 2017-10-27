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"Гезтепе" с Яховичем проиграл "Касымпаше"


"Касымпаша" обыграл "Гезтепе" в матче 10-го тура чемпионата Турции. В составе гостей 90 минут отыграл бывший нападающий "Крыльев Советов" Адис Яхович, которым, по информации турецких СМИ, интересуется ЦСКА.

"Гезтепе" упустил возможность временно подняться на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Турции

Суперлига

10-й тур

"Касымпаша" - "Гезтепе" - 3:1 (1:0)

Голы: Менса, 10 (1:0). Каштру, 47 (1:1). Мурильо, 53 (2:1). С. Попов, 79 (3:1).

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http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/

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