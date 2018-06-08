Генеральный менеджер "Динамо": "Марадона хочет жить в Бресте вместе с командой"

Генеральный менеджер брестского "Динамо" Валдас Иванаускас сказал, что председатель правления клуба Диего Марадона хочет жить в Бресте вместе с игроками.

- Дом для Марадоны в Бресте? Есть варианты, кое-что подобрали. Не та вилла, конечно, что у него раньше была. И моря нет. Это реальность, и Диего все понимает, - цитирует менеджера "Прессбол". - Мы в свою очередь понимаем его запросы – они натуральные, человек всю жизнь так живет. На каком-то этапе даже поинтересовались: может, лучше в Минске что-то поискать, здесь с премиум-жильем проще. Отказался. Хочет быть только в Бресте, рядом с командой.

После назначения аргентинца клуб сообщил, что "Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию".