Гендиректор "Шахтера" рассказал, какие клубы предлагали контракт Фонсеке

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отметил, что главный тренер команды Паулу Фонсека сам изъявил желание продолжить работу в клубе. 17 мая 45-летний португалец продлил контракт с "горняками" на два года.

- Не было такого, чтобы кто-то кого-то пытался убедить в подписании. Было желание Фонсеки остаться – это главный фактор, - приводит пресс-служба "Шахтера" слова Палкина. - Если бы Паулу не имел желания, то, я вас уверяю, было много клубов, заинтересованных в нем. Наше желание и его совпали. Мне кажется, болельщики тоже рады этому событию.



– От каких клубов были предложения, знаете?



– Об этом все знают! "Наполи", "Вест Хэм" и многие другие. Паулу Фонсека в Европе у всех на устах. Мы подписали контракт с Фонсекой. Как наши болельщики пишут, это на сегодняшний день наше главное приобретение.



– Фонсека озвучил какие-то пожелания по формированию состава, трансферам?



– Все проходит в рабочем режиме и не отличается от того, что было раньше. Встречаемся, обсуждаем игроков и позиции, требующие усиления.



Напомним, Фонсека возглавил "Шахтер" в 2016 году. Под его руководством "горняки" дважды стали чемпионами Украины, выиграли два Кубка Украины, а в этом сезоне вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сообщалось, что специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера "Зенита".