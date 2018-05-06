"Гэлакси" с Ибрагимовичем проиграл "Хьюстону"

"Хьюстон Дайнэмо" на своем поле обыграл "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче регулярного чемпионата MLS (3:2). Форвард гостей Златан Ибрагимович вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. Бывший нападающий "Барселоны" Джовани Дос Сантос отметился голом и голевой передачей.
MLS
Регулярный чемпионат
"Хьюстон Дайнэмо" - "Лос-Анджелес Гэлакси" - 3:2 (1:1)
Голы: Фуэнмайор, 3 (1:0). Дос Сантос, 39 (1:1). Киото, 47 (2:1). Камара, 85 (2:2). Родригес, 90 (3:2).
.@OficialGio makes it ✌️ goals in ✌️ games 👀 pic.twitter.com/Dy84feVB3S– LA Galaxy (@LAGalaxy) 6 мая 2018 г.