"Гэлакси" и "Торонто" вышли в 1/4 финала MLS

"Лос-Анджелес Гэлакси" переиграл "Реал Солт-Лейк" в матче 1/8 финала MLS. Форвард гостей Юра Мовсисян, арендованный у "Спартака", вышел на поле в стартовом составе и отыграл 58 минут. В следующем раунде плей-офф "Гэлакси" сыграет с "Колорадо".

В другом сегодняшнем матче "Торонто" взял верх над "Филадельфией" благодаря голам известным по выступлениям в Европе форвардам Себастьяна Джовинко и Джоузи Алтидора. Следующим соперником подопечных Грега Ванни будет "Нью-Йорк Сити".

MLS

Плей-офф

1/8 финала

"Лос-Анджелес Гэлакси" - "Реал Солт-Лейк" - 3:1 (3:1)

Голы: Гордон, 14 (1:0). Плата, 21 - с пенальти (1:1). Боатенг, 26 (2:1). Боатенг, 34 (3:1).

"Торонто" - "Филадельфия" - 3:1 (1:0)

Голы: Джовинко, 15 (1:0). Осорио, 48 (2:0). Бедойя, 73 (2:1). Алтидор, 83 (3:1).