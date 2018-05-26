"Гэлакси" без Ибрагимовича обыграл "Сан-Хосе"

"Лос-Анджелес Гэлакси" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата MLS (1:0). Единственный мяч забил французский полузащитник Ромен Алессандрини.

Главная звезда лиги Златан Ибрагимович встречу пропускал из-за дисквалификации, полученной за удаление в предыдущей встрече.

"Гэлакси" идет на 6-м месте в турнирной таблице, а "Сан-Хосе" - на 10-м.

MLS

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Гэлакси" - "Сан-Хосе Эртквейкс" - 1:0 (0:0)

Гол: Алессандрини, 82.