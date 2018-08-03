"Газпром" стал спонсором "Аустрии"

"Аустрия" подписала спонсорский контракт с компанией "Газпром Экспорт" на пять лет, сообщает пресс-служба клуба. Российская корпорация стала титульным спонсором всех молодежных команд клуба, название "Газпрома" будет отображено на футболках игроков.

- У "Газпрома" очень амбициозные цели во всем мире, - заявил генеральный директор "Газпром Экспорт" Александр Медведев. - То, как "Аустрия" работает с молодыми талантами, дало возможность выбрать клуб в качестве партнера. Я уверен, что сотрудничество принесет очень хорошие результаты. У "Газпрома" уже есть опыт работы с молодежными командами. Хотя и не все молодые игроки становятся звездами, важно, чтобы они принимали активное участие в спорте. Поэтому в сотрудничестве с "Аустрией" мы полностью концентрируемся на будущем поколении. Мы считаем, что именно клубы делают своих игроков великими.