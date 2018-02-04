Гаскойн посетил матч "Рейнджерс"

Знаменитый английский футболист Пол Гаскойн удостоился особого приема в перерыве матча 26-го тура чемпионата Шотландии между "Рейнджерс" и "Хайберниан" (1:2). 50-летний экс-игрок "мишек" сорвал овации болельщиков. После матча болельщики в соцсетях отметили потрясающий внешний вид Гаскойна, страдавшего алкогольной зависимостью.

- Это было волшебно, у меня комок в горле, - приводит Daily Record слова ветерана. - Я волновался больше, чем во времена моих выступлений за "Рейнджерс". Провел здесь два потрясающих года, и до сих пор слежу за командой.

В последний раз я здесь был, когда команду тренировал Алли Маккойст​ (2011-2014 годы. – Прим. "СЭ".). Тогда вышел забавный случай. Я, не зная, что Алли стоит сзади, произнес вслух: "Маккойст, разберись со своей командой". И тут услышал его голос: "Я пытаюсь".

Гаскойн играл за "Рейнджерс" с 1995 по 1998 год. На его счету 39 мячей в 104 матчах во всех турнирах.