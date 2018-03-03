"Галатасарай" забил 7 безответных голов "Карабюкспору", Гомис оформил покер за 27 минут

"Галатасарай" разгромил "Карабюкспор" в матче 24-го тура чемпионата Турции - 7:0. Форвард стамбульцев Бафетимби Гомис стал первым футболистом в XXI веке, сумевшим забить в турецкой суперлиге 4 гола за один тайм.

Благодаря победе "Галатасарай" сохранил лидерство в чемпионате.

В другой игре "Османлыспор", ворота которго защищает экс-голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас, победил "Касымпашу".

Еще в одной встрече "Истанбул ББ" одолел "Гезтепе". Счет открыл бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну.

Чемпионат Турции

Суперлига

24-й тур

"Касымпаша" - "Османлыспор" - 1:1 (1:1)

Голы: Садегиан, 37 - с пенальти (061). Бен Юссеф, 39 (1:1).

"Истанбул ББ" - "Гезтепе" - 2:0 (1:0)

Голы: Епуряну, 45+1 (1:0). Эрдинч, 81 (2:0).

"Карабюкспор" - "Галатасарай" - 0:7 (0:6)

Голы: Гомис, 5 (0:1). О. Йылмаз, 16 (0:2). Гомис, 18 (0:3). Гомис, 26 (0:4). Гомис, 33 (0:5). Родригес, 40 (0:6). Гюмюш, 64 (0:7).