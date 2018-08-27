"Галатасарай" забил 6 голов "Аланьяспору", экс-защитник "Локо" отличился за "Истанбул ББ"

Чемпион Турции "Галатасарай" разгромил "Аланьяспор" в матче 3-го тура суперлиги – 6:0.
В другой встрече "Истанбул ББ" победил "Акхисар" со счетом 3:1. Третий гол забил экс-защитник "Локомотива" Мануэл Да Кошта. 90 минут за стамбульцев провел бывший футболист "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну.
Чемпионат Турции
Суперлига
3-й тур
"Истанбул ББ" – "Акхисар" – 3:1 (1:1)
Голы: Вишча, 9 (1:0). Маню, 28 (1:1). Байич, 70 (2:1). Да Кошта, 90 (3:1).
"Галатасарай" – "Аланьяспор" – 6:0 (1:0)
Голы: Фернанду, 37 (1:0). Гюмюш, 49 (2:0). Дердийок, 53 (3:0). Акбада, 56 (4:0). Оньекуру, 82 (5:0). Акбада, 84 (6:0).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2018-2019/
- Крылья Советов См
- Анжи
- Александр Епуряну
- Локомотив М (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Москва
- Галатасарай (Футбол)
- Мануэл да Кошта
- Аланьяспор
- Истанбул ББ