"Галатасарай" вырвал победу у "Карабюка", несмотря на гол Селезнева

"Галатасарай" победил "Карабюкспор" в матче 7-го тура чемпионата Турции. Дубль в составе стамбульцев оформил защитник Майкон. "Галатасарай" упрочил лидерство в турнирной таблице суперлиги. Отметим, что за "Карабюк" играли два бывших футболиста "Ахмата" Георге Грозав и Габриэль Торже, а на замену появился экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев. Украинский форвард реализовал пенальти во втором тайме.

"Османлыспор" всухую разгромил "Касымпашу" - 3:0. На ноль отыграл экс-голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас.

"Сивасспор" победил "Антальяспор" благодаря хет-трику Хакана Арслана. Полный поединок в составе победителей провел российский защитник Виталий Дьяков. За "Антальяспор" на поле выходили экс-игроки "Локомотива" Майкон и Шарлес, бывший капитан "Анжи" Самюэль Это'О и экс-защитник "Динамо" Вильям Венкер. У "Сивасспора" также появился бывший футболист "Локо" - Делвин Ндинга, удаленный на 57-й минуте.

Чемпионат Турции

Суперлига

7-й тур

"Галатасарай" - "Кардемир Карабюк" - 3:2 (2:1)

Голы: Фегули, 17 (1:0). Майкон, 22 (2:0). Ятабаре, 27 (2:1). Селезнев, 84 - с пенальти (2:2). Майкон, 90+1 (3:2).

"Кайсериспор" - "Бурсаспор" - 3:1 (1:1)

Голы: Вурал, 15 (1:0). Трост-Эконг, 38 (1:1). Кана-Бийик, 73 (2:1). Мендеш, 88 (3:1).

"Османлыспор" - "Касымпаша" - 3:0 (2:0)

Голы: Чагыран, 16 (1:0). Чикаллеши, 45+1 (2:0). Умар, 59 (3:0).

"Сивасспор" - "Антальяспор" - 3:1 (3:0)

Голы: Арслан, 6 (1:0). Арслан, 38 (2:0). Арслан, 42 (3:0). Джуру, 60 (3:1).

Удаление: Ндинга (С), 57.