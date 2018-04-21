"Галатасарай" вернулся в лидеры чемпионата Турции

"Галатасарай" победил "Аланьяспор" в матче 30-го тура чемпионата Турции. Это позволило клубу вернуться в лидеры турнирной таблицы, обойдя "Истанбул ББ" на 1 очко. Бывший хавбек "Краснодара" и "Динамо" Вандерсон остался в запасе "Аланьяспора".

В другой игре "Османлыспор", ворота которого защищал экс-голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас, разгромил "Генчлербирлиги". В составе последнего 90 минут отыграл бывший форвард "Локомотива" Петар Шкулетич.

"Бурсаспор" на выезде разгромил "Карабюкспор". Один из голов провел экс-форвард "Ахмата" Богдан Станку.

Наконец "Трабзонспор", в составе которого полный матч отыграл Томаш Губочан (экс-"Зенит" и "Динамо") дома уступил "Сивасспору".

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30-й тур

"Аланьяспор" - "Галатасарай" - 2:3 (1:2)

Голы: Гомис, 5 (0:1). Цавеллас, 17 - в свои ворота (0:2). Фернандес, 22 (1:2). Акбада, 60 (2:2). Гюмюш, 82 (2:3).

"Генчлербирлиги" - "Османлыспор" - 0:3 (0:1)

Голы: Регаттен, 26 (0:1). Регаттен, 74 (0:2). Гюрлер, 77 (0:3).

"Карабюкспор" - "Бурсаспор" - 1:4 (1:2)

Голы: Баталиа, 35 (0:1). Акин, 45+1 (1:1). Соу, 45+4 - с пенальти (1:2). Ярдымджы, 60 (1:3). Станку, 90+1 - с пенальти (1:4).

Незабитый пенальти: Келеш (К), 45+1.

Удаление: Ибанес (К), 90.

"Трабзонспор" - "Сивасспор" - 0:2 (0:1)

Голы: Арслан, 45+2 (0:1). Коне, 90 (0:2).