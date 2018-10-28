"Галатасарай" уступил "Йени Малатьяспору"

"Йени Малатьяспор" обыграл "Галатасарай" (2:0) в матче 10-го тура чемпионата Турции. В составе победителей отличились Митчелл Дональд и Адем Бюйюк (с пенальти).

"Галатасарай", который является соперником "Локомотива" по групповому турниру Лиги чемпионов, занимает второе место в чемпионате Турции, имея в активе 19 очков. Их сегодняшние соперники на седьмом месте - 15 очков.

Чемпионат Турции

Суперлига

10-й тур

"Кайсериспор" - "Сивасспор" - 2:0 (0:0)

Голы: Чиназ, 53, Шери, 90+1

Удаление: Робинью ("Сивасспор", 90+3)

"Йени Малатьяспор" - "Галатасарай" - 2:0 (1:0)

Голы: Дональд, 35, Бюйюк, 66, с пенальти