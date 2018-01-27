"Галатасарай" победил "Османлыспор" с Карчемарскасом

"Галатасарай" обыграл "Османлыспор" в матче 19-го тура чемпионата Турции. Это позволило стамбульцам временно выйти на первое место в таблице, обойдя "Истанбул ББ". Место в воротах "Османлыспора" занимал бывший голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас.

В другой игре "Аланьяспор" взял верх над "Бурсаспором". Форвард хозяев Вагнер Лав, ранее игравший в ЦСКА, пропускал встречу из-за травмы. Бывший хавбек "Урала" Чисамба Лунгу остался в запасе. В составе "Бурсаспора" появились два экс-игрока "Ахмата" Георге Грозав и Богдан Станку. Первый стал автором единственного гола команды.

Наконец "Гезтепе" сыграл вничью с "Кайсериспором" - 1:1. Бывший форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович провел в составе "Гезтепе" все 90 минут.

Чемпионат Турции

Суперлига

19-й тур

"Галатасарай" - "Османлыспор" - 2:0 (1:0)

Голы: Фегули, 37 (1:0). Гомис, 88 (2:0).

"Аланьяспор" - "Бурсаспор" - 3:1 (1:1)

Голы: Станку, 13 (0:1). Кагаса, 45+1 (1:1). Фернандес, 59 (2:1). Акбада, 62 (3:1).

"Гезтепе" - "Кайсериспор" - 1:1 (0:1)

Голы: Баджи, 20 (0:1). Бингол, 72 (1:1).