"Галатасарай" победил "Османлыспор" с Карчемарскасом

"Галатасарай" обыграл "Османлыспор" в матче 19-го тура чемпионата Турции. Это позволило стамбульцам временно выйти на первое место в таблице, обойдя "Истанбул ББ". Место в воротах "Османлыспора" занимал бывший голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас.
В другой игре "Аланьяспор" взял верх над "Бурсаспором". Форвард хозяев Вагнер Лав, ранее игравший в ЦСКА, пропускал встречу из-за травмы. Бывший хавбек "Урала" Чисамба Лунгу остался в запасе. В составе "Бурсаспора" появились два экс-игрока "Ахмата" Георге Грозав и Богдан Станку. Первый стал автором единственного гола команды.
Наконец "Гезтепе" сыграл вничью с "Кайсериспором" - 1:1. Бывший форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович провел в составе "Гезтепе" все 90 минут.
Чемпионат Турции
Суперлига
19-й тур
"Галатасарай" - "Османлыспор" - 2:0 (1:0)
Голы: Фегули, 37 (1:0). Гомис, 88 (2:0).
"Аланьяспор" - "Бурсаспор" - 3:1 (1:1)
Голы: Станку, 13 (0:1). Кагаса, 45+1 (1:1). Фернандес, 59 (2:1). Акбада, 62 (3:1).
"Гезтепе" - "Кайсериспор" - 1:1 (0:1)
Голы: Баджи, 20 (0:1). Бингол, 72 (1:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Вагнер Лав
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- Галатасарай (Футбол)
- Бурсаспор
- Чисамба Лунгу
- Богдан Станку
- Адис Яхович
- Гезтепе
- Османлыспор
- Георге Грозав
- Аланьяспор
- Кайсериспор
- Жидрунас Карчемарскас
- Истанбул ББ
баламошка
Три непонятных слова.
23:58 27 января